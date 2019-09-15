Бывший форвард "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко не считает свой переход в английский клуб ошибкой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Был ли переход в "Челси" ошибкой? Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло", - цитируют Шевченко Vesti.ua.

В составе "Челси" Шевченко с 2006 по 2009 годы провел 77 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 11 результативных передачах.

Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

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