https://news.day.az/sport/1156333.html Шевченко рассказал о переходе в «Челси»
Шевченко рассказал о переходе в «Челси»
Бывший форвард "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко не считает свой переход в английский клуб ошибкой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Был ли переход в "Челси" ошибкой? Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло", - цитируют Шевченко Vesti.ua.
В составе "Челси" Шевченко с 2006 по 2009 годы провел 77 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 11 результативных передачах.
Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.
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