Отец аргентинского нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси провел встречу с представителями американского клуба "Интер Майами", владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщила Gazeta.ru со ссылкой на издание The Mirror, передает Day.Az.

По информации источника, от американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Отмечается, что переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.

Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в команде. Англичанин связывался с представителями Месси, чтобы узнать, возможен ли переход аргентинца в американский клуб после окончания действующего контракта с "Барселоной" в 2021 году.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем

Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

"Интер Майами" должен провести дебютный сезон в Главной футбольной лиги (MLS) в 2020 году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!