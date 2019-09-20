Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в Twitter-аккаунте высказался о сроках возвращения в октагон ирландца Конора Макгрегора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уайт заявил, что Макгрегор хочет провести поединок 14 декабря в Дублине, однако в этот день UFC планирует провести турнир в Лас-Вегасе. Он отметил, что если ирландец не появится на мероприятии в США, то сможет вернуться в октагон лишь в начале следующего года.

15 сентября Макгрегор оставил послание в Twitter, которое его фанаты сочли намеком на возвращение в октагон. Он написал: "Дублин, 14 декабря".

В последний раз ирландец проводил поединок в октябре 2018-го. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за пояс UFC в легком весе. Также сообщалось, что UFC летом 2019-го планировал бой Макгрегора против американца Джастина Гэтжи, однако ирландец отказался из-за травмы руки.

Ирландец - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения.

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