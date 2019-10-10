Чеферин заявил, что УЕФА полностью независим от ФИФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) полностью независим от Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом президент УЕФА Александер Чеферин заявил на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хочу сказать о том, чего многие люди не знают, поскольку наша структура несколько отличается от той, что есть в других спортивных организациях. УЕФА - не член ФИФА, УЕФА - это абсолютно отдельная организация. Но, конечно, у нас есть влияние в ФИФА", - рассказал Чеферин.
"Как президент УЕФА, я являюсь вице-президентом ФИФА. Также у нас есть восемь членов УЕФА в совете ФИФА. Так что, если кто-то хочет быть избранным в совет ФИФА, он должен пройти выборы в УЕФА", - добавил он.
УЕФА является организатором Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы, Лиги наций. Главными турнирами ФИФА являются чемпионат мира и клубный чемпионат мира.
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