Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) полностью независим от Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом президент УЕФА Александер Чеферин заявил на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хочу сказать о том, чего многие люди не знают, поскольку наша структура несколько отличается от той, что есть в других спортивных организациях. УЕФА - не член ФИФА, УЕФА - это абсолютно отдельная организация. Но, конечно, у нас есть влияние в ФИФА", - рассказал Чеферин.

"Как президент УЕФА, я являюсь вице-президентом ФИФА. Также у нас есть восемь членов УЕФА в совете ФИФА. Так что, если кто-то хочет быть избранным в совет ФИФА, он должен пройти выборы в УЕФА", - добавил он.

УЕФА является организатором Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы, Лиги наций. Главными турнирами ФИФА являются чемпионат мира и клубный чемпионат мира.

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