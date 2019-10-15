Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь оставил след в истории футбола, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Забив в матче отбора Евро-2020 Украине (1:2), пятикратный обладатель "Золотого мяча" довел количество голов за карьеру до 700.

Как итог, Роналду стал шестым игроком в истории, кому покорилось это достижение, сообщает ESPN.

Также в этом списке присутствуют такие футбольные легенды, как бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.

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