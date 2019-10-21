Состоялся бой одних из главных фриков Рунета - Кирилла Терешина, более известного как Руки-базуки, и Олега Монгола. Поединок прошел по правилам MMA.

Кирилл Терешин стал известен после того, как аномально увеличил размер рук с помощью неанаболического препарата - синтола. Впоследствии из-за угрозы ампутации синтол пришлось заменить на обычные импланты, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Олег Монгол - блогер. Мужчина прославился одиозным образом и юмористическими роликами в социальных сетях.

Бой продлился меньше трех минут, Монгол победил удушающим приемом.

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