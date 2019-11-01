В четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер смешанных единоборств (ММА) под названием Crown Jewel, главным событием которого стал выставочный поединок между звездой рестлинга американцем Броном Строумэном и непобедимым боксером-супертяжеловесом Тайсоном Фьюри, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Бойцы устроили шоу еще задолго до самого поединка, подогревая интерес к нему различными высказываниями и поступками (как, к примеру, ворвавшийся на тренировку к ирландцу Строумэн, который якобы нанес Тайсону травму колена), и продолжили доставлять удовольствие публике уже на ринге.

В итоге, Фьюри, вытерпев первоначальный натиск соперника, отправил Строумэна в глубокий нокаут в фирменном боксерском стиле - сильнейшим хуком с правой.

"Кто сейчас является чемпионом UFC в тяжелом весе? Американский хорват Стипе Миочич. Готов принять этот бой в одно мгновенье. Без проблем. Или Франсис Нганну. Готов драться с любым тяжеловесом. Я никого не боюсь, я - цыганский король. Дэйна Уайт (президент UFC. - Авт.), позвони мне", - заявил Фьюри после поединка, за который он получил гонорар в размере 15 миллионов долларов.

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