Мадридский "Реал" не оставляет попыток избавиться от валлийского форварда Гарета Бэйла. На этот раз они готовы включить его в сделку по покупке полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации Sky Sports, руководство "сливочных" предложило "горожанам" 70 миллионов фунтов за 24-летнего футболиста, а также форварда мадридцев Гарета Бэйла.

Сообщается также, что нынешним летом представители Стерлинга встречались с генеральным директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом. Тем не менее сделка "сливочных" и "горожан" маловероятна, поскольку наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не заинтересован в приобретении Бэйла.