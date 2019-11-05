В турецком городе Чорум завершилась Всемирная шахматная олимпиада среди шахматистов в возрасте до 16 лет.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в последнем туре Олимпиады сборная Азербайджана, в крайне напряженном противостоянии одолев сборную Китая, впервые в своей истории стала чемпионом Олимпиады.

Отметим, что в составе сборной были представлены Вугар Манафов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде и Говхар Бейдуллаева.

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