https://news.day.az/sport/1172790.html Сборная Азербайджана стала победителем Всемирной шахматной олимпиады
Сборная Азербайджана стала победителем Всемирной шахматной олимпиады
В турецком городе Чорум завершилась Всемирная шахматная олимпиада среди шахматистов в возрасте до 16 лет.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в последнем туре Олимпиады сборная Азербайджана, в крайне напряженном противостоянии одолев сборную Китая, впервые в своей истории стала чемпионом Олимпиады.
Отметим, что в составе сборной были представлены Вугар Манафов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде и Говхар Бейдуллаева.
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