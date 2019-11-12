https://news.day.az/sport/1174615.html Брат Хабиба извинился за поражение в дебютном бою в UFC
Брат Хабиба извинился за поражение в дебютном бою в UFC
Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар прокомментировал неудачный дебют в организации, передает Sport24.
На турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве 9 ноября, россиянин проиграл удушающим приемом немцу Давиду Заваде. Этот бой стал первым для спортсмена в промоушене.
"Никаких оправданий, проиграл бой по своей вине. Был готов очень хорошо, наша команда вложила в меня много труда. Хочу извиниться перед ними и, конечно же, перед моими болельщиками", - написал Нурмагомедов в Instagram.
Боец отметил, что постарается лучше подойти к следующему поединку.
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