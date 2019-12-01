Генсек АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал итоги жеребьевки финальной стадии ЕВРО-2020, 4 матча которых пройдут в Баку, пары трех из которых уже известны (Турция - Уэльс, Турция - Швейцария и Уэльс - Швейцария), передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.

"Руководство АФФА сегодня приняло участие в жеребьевке ЕВРО-2020, которое прошло в Бухаресте. Отрадно, что Баку является одним из хозяев предстоящего ЕВРО. Помимо трех матчей групповой стадии, Баку один из четырех городов, где пройдут встречи 1/4 финала. Мы станем участниками большого футбольного праздника. Особенно нас радует, что два матча здесь проведет сборная Турции. Конечно же, болельщиков сборной Турции в Азербайджане очень много. К тому же, для болельщиков сборной Турции Баку является самым легким, близким и родным городом. Для нас жребий также получился удачным, так как турецкая сборная проведет здесь два матча. Для нее так же это жребий успешен, ведь они смогут принять своих соперников в Баку. У нас есть, что сказать болельщикам сборной Уэльса: в Баку пиво качественное и дешевле, чем у них. Это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Мы также ждем здесь болельщиков сборной Швейцарии, и всех гостей, которые приедут в Баку ждет футбольный фестиваль", - заявил Мамедов.

Отметим, что три вышеотмеченных матча групповой стадии пройдут 13, 17 и 21 июня. (АФФА)