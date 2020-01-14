Теннисный матч в Австралии не был доигран из-за дыма

Матч выставочного теннисного турнира в Мельбурне между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд не был доигран из-за дыма. Об этом сообщает издание Herald Sun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча была прервана при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу Зигемунд, спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут.

"Мы играли более двух часов, после чего у меня начался небольшой кашель в конце второго сета. Я подумала, что заболела, а кашель связан с этим, но потом услышала, как Лаура говорила судье о той же проблеме", - сказала Шарапова.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье.

В результате пожаров на континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. По данным австралийских ученых, в результате пожаров погибло более 1 млрд животных.

С 20 января по 2 февраля в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии, турнир может пройти на крытых кортах в связи с лесными пожарами в стране.