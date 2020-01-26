Британский футболист умер накануне матча

Полузащитник британского "Мэтлок Таун" Джордан Синнот умер в результате травм, полученных в драке накануне матча команды.

Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летнего Синнота обнаружили без сознания у торговых рядов. Этому предшествовала драка у бара, в которой, по информации полиции, участвовали восемь мужчин и одна женщина. Синнот с подозрением на перелом костей черепа доставили в больницу, где футболист и умер.

Полиция уже задержала подозреваемого. В ходе расследования инцидента арестован 27-летний мужчина.

Синнот выступал в "Мэтлок Таун" на правах аренды. Клуб - представитель восьмого по силе дивизиона чемпионата Англии. Команда отменила матч после того, как стало известно о смерти игрока. Элфертон Таун, который владел правами на футболиста, также отказался от проведения своего матча.