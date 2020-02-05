Коронавирус продолжает ставить препятствия в проведении спортивных мероприятий. Накануне стало известно, что в Пекине была отменена процедура запуска обратного отсчета до старта Олимпиады-2022. Теперь в Китае не состоится один из этапов "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С официальным заявлением выступила Федерация спорта Шанхая. Согласно ему все спортивные мероприятия перенесены или приостановлены до тех пор, пока вспышка коронавируса на прекратится, сообщает Спортбокс.Ru. В это число входит и формулический Гран-при Китая, который запланирован на апрель 2020 года.

Аналогичное решение было принято и еще одного этапа в автогонках. Ранее стало известно, что Китай не примет также и Гран-при в "Формуле Е".

Напомним, что сезон в "Формуле 1" начинается 15 марта, когда состоится первый этап - Гран-при Австралии. Официального заявления от Международной автомобильной федерации (FIA) по ситуации с Гран-при Китая на данный момент не делалось.