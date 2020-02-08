https://news.day.az/sport/1201078.html На ближайшем турнире UFC почтут память Коби Брайанта
На ближайшем турнире UFC почтут память Коби Брайанта
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что на ближайшем номерном турнире промоушен почтит память разбившегося на вертолете легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта. Об этом сообщает ESPN.
По его словам, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был близким другом UFC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Коби был другом и инвестором нашего проекта. На предстоящем турнире мы почтим его память и всех разбившихся в авиакатастрофе", - сказал Уайт.
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