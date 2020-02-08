Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что на ближайшем номерном турнире промоушен почтит память разбившегося на вертолете легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был близким другом UFC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коби был другом и инвестором нашего проекта. На предстоящем турнире мы почтим его память и всех разбившихся в авиакатастрофе", - сказал Уайт.