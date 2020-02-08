На Национальной арене гимнастики в Баку для подготовки спортсменов к турниру созданы все условия, а для выступлений на соревнованиях - тем более. Об этом сказала представителям СМИ тренер сборной Грузии по прыжкам на батуте Людмила Головина, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Баку команда Грузии приехала на тренировочные сборы, перед участием в Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Команда прибыла в составе двух спортсменов - это Тенгиз Кошкадзе и Люба Головина. Кубок мира в Баку - первый старт в этом году. Соревнования ответственные и важные, участвовать в них приедут фактически все ведущие спортсмены мира. У некоторых уже есть лицензия, а другие будут пополнять свои очки для участия в Олимпийских играх. Составы команд-участниц хорошие, соревнования трудные", - сказала грузинский тренер.

Как отметила Людмила Головина, грузинские спортсмены не раз выступали на Национальной арене гимнастики в Баку, и всегда оставались довольны созданными для них условиями.

"Мы довольны всем - условиями проживания, питанием, размещением. Зал Арены - прекрасный, здесь тепло и комфортно, нам оказывают необходимую помощь, и исполняют любые наши просьбы", - сказала она.

Грузинский тренер также дала высокую оценку работе тренерского состава сборной Азербайджана по прыжкам на батуте.

"Мы наблюдаем, что с раннего утра проходят тренировки спортсменов, у вас замечательный тренерский состав и гимнасты, считаю, что у вас большие перспективы и большое будущее", - добавила Головина.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Баку 15-16 февраля. В первый день двухдневных соревнований пройдут квалификации, а во второй день состоятся финалы.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).