Курьезный эпизод случился в матче 19-го тура аргентинской суперлиги между "Расингом" и "Индепендьенте", который завершился минимальной победой "Академии" - 1:0. В целом поединок складывался непросто для обеих команд, представляющих город Авельянеда - пригород Буэнос-Айреса.

Главный судья по ходу игры удалил сразу четверых исполнителей и не удивительно, что у оставшихся на поле после таких нагрузок разыгрался аппетит, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть банан в перерыве матча, но не стал прерывать трапезу, несмотря на свисток, пригласивший к началу второго тайма. Игрок бегал с бананом по полю и даже разыграл штрафной удар. Он же стал и героем встречи, забив единственный гол.

После 19 туров аргентинского первенства "Расинг" занимает пятую строчку, "Индепендьенте" - на 14-м месте.

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