Успешно выступившая на чемпионате Европы в Риме сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на Родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная церемония встречи сборной, завоевавшей 6 медалей и занявшей второе место в командном зачете.

Команду встречали генсек Федерации борьбы Азербайджана Орхан Мамедов, вице-президент федерации Эльчин Джафаров, близкие и друзья спортсменов, известные представители спортивной общественности и журналисты.

Напомним, сборная Азербайджана впервые завоевала рекордное количество медалей (6 медалей) на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в столице Италии Риме. Санан Сулейманов (77 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг), победив всех соперников, поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) заняли третье место.

Таким образом, наша сборная, выигравшая 2 золота и 4 бронзы, набрала 116 очков и стала второй после России (128) в командном зачете.

Отметим, что ЧЕ в Риме завершится 16 февраля. Сегодня завершится борьба среди женских команд и стартуют соревнования по вольной борьбе.