Участники чемпионата Европы по футболу определяются с соперниками, с которыми сыграют в преддверии старта на ЕВРО-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, сборные Турции, Швейцарии и Уэльса, которые проведут матчи ЕВРО-2020 в Баку, узнали даты и места проведения своих игр.

Сборная Турции 27 марта сыграет со Словенией (Любляна), 30-го с Австрией (Вена), 26 мая примет дома команду Азербайджана (Стамбул) и 1 июня сыграет с Хорватией (Осиек).

Сборная Азербайджана встречи с Турцией проведет две товарищеские матчи в марте: 26-го сыграет с Лихтенштейном, а 30-го с Мальтой. Обе встречи пройдут в Мальте.

Сборная Швейцарии 26 марта сыграет с Хорватией (Катар), 30-го с Бельгией (Катар), 31 мая с Германией (Базель) и 4 июня с Лихтенштейном (место определится позднее).

Сборная Уэльса 27 марта сыграет с Австрией (Суонси), а через три дня примет команду США (Кардифф).

Напомним, что в Баку пройдут матчи Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс и Швейцария - Турция. Эти команды будут базироваться в столице Азербайджана во время чемпионата Европы.