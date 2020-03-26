https://news.day.az/sport/1216245.html Шахматный турнир претендентов приостановлен
Шахматный турнир претендентов приостановлен
Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге приостановлен.
Как передает Day.Az, причиной стало распространения коронавирусной пандемии.
FIDE решила не продолжать турнир после первого круга. Результаты сохранены, турнир будет продолжен с восьмого тура.
Отметим, азербайджанский шахматист Теймур Раджабов отказался участвовать в соревнованиях именно из-за коронавируса. Его заменил Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре