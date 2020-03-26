Шахматный турнир претендентов приостановлен

Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге приостановлен. 

Как передает Day.Az, причиной стало распространения коронавирусной пандемии.

FIDE решила не продолжать турнир после первого круга. Результаты сохранены, турнир будет продолжен с восьмого тура.

Отметим, азербайджанский шахматист Теймур Раджабов отказался участвовать в соревнованиях именно из-за коронавируса. Его заменил Максим Вашье-Лаграв (Франция).