УЕФА призвал лиги не завершать сезон преждевременно

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что на данный момент завершение внутренних национальных первенств является преждевременным и неоправданным решением, организация призвала лиги пока не рассматривать данный вариант. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Sky Sports.

Ранее организация приостановила розыгрыш еврокубков и перенесла на лето товарищеские матчи национальных сборных на фоне пандемии коронавируса. Также изменились сроки проведения чемпионата Европы, который теперь состоится летом 2021 года. При этом УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 30 июня.

По информации источника УЕФА отправил письмо 55 ассоциациям, входящим в его состав. В нем организация посоветовала не отменять текущие розыгрыши чемпионатов и выразила надежду, что в ближайшее время футбол возобновится. "Мы считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным. Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы на условиях, которые продиктуют государственные власти", - сказано в письме.

"Крайне важно, чтобы даже такое разрушительное событие, как пандемия, не препятствовало тому, чтобы наши соревнования проводились в соответствии с правилами. Также необходимо, чтобы победители турниров определялись только на основании результатов. Завершение сезона должно стать самым последним вариантом, когда не останется никакой другой альтернативы", - говорится в обращении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.