Трасса Гран-при Азербайджана вошла в список лучших трасс Формулы-1

"Уличная трасса Баку" (Baku City Circuit, BCC) заняла пятое место из 12 в рейтинге трасс Формулы-1, на которых были проведены гонки в XXI веке, передает Day.Az со ссылкой на канал The Race, посвященный моторным видам спорта.

Заняв пятое место, трасса в Баку обошла такие известные трассы как "Индианаполис Мотор Спидвей" (США, гонки проводились с 2000 по 2007 годы), городскую трассу Валенсии (Гран-при Европы, 2008-2012 года), "Сочи Автодром" (Гран-при России, с 2014 года), трасса "Яс Марина" (Гран-при Абу-Даби, с 2009 года), Международный автодром Кореи (Гран-при Кореи, с 2008 года), трасса в Сингапуре (Гран-при Сингапура, с 2008 года), и Международный автодром Шанхая (Гран-при Китая, с 2004 года).

По мнению The Race, в качестве локации BCC идеально сочетает современные и древние мотивы, демонстрируя во всей красе высотные здания современного Баку и крепостные стены Старого города.

"Как непосредственно трасса, она предлагает большие возможности для обгона за счет прямых участков большой протяженности, а извилистые участки, которые доступны сразу после прямых, дают возможность проверить навыки водителей в уличных гонках", - сообщает канал.

В свою очередь, первое место в рейтинге получила "Трасса Америк", на которой проводится Гран-при США, начиная с 2012 года.

Напомним, 23 марта стало известно, что Гран-при Азербайджана Формулы-1, который должен был пройти 5-7 июня 2020 года, был перенесен.

Как тогда сообщалось, решение о переносе пятого по счету гоночного турнира Формулы-1 в Баку было принято после долгих обсуждений с ее руководством, Международной автомобильной федерацией (FIA), а также правительством Азербайджана

Данное решение принято в связи с продолжающимся глобальным распространением пандемии COVID-19 и основывается на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами.