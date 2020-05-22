«Интер» и «Реал» заинтересованы в услугах Агуэро

Миланский "Интер" и мадридский "Реал" заинтересованы в услугах игрока английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает журналист Николо Скира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что клубы контактировали с агентом форварда, но "горожане" не хотят расставаться с футболистом.

В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей, забив 23 мяча.

Напомним, сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.