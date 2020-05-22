https://news.day.az/sport/1237477.html «Интер» и «Реал» заинтересованы в услугах Агуэро
«Интер» и «Реал» заинтересованы в услугах Агуэро
Миланский "Интер" и мадридский "Реал" заинтересованы в услугах игрока английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает журналист Николо Скира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что клубы контактировали с агентом форварда, но "горожане" не хотят расставаться с футболистом.
В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей, забив 23 мяча.
Напомним, сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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