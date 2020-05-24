США разрешат иностранным спортсменам въезд в страну

Министерство национальной безопасности США предоставило некоторым профессиональным спортсменам разрешение на въезд в страну, пишет The New York Times.

В заявлении департамента говорится, что иностранным игрокам в бейсбол, баскетбол, гольф, хоккей и теннис, а также их семьям и основным сотрудникам будет разрешено въехать в США. В своем стремлении восстановить экономику президент Трамп призвал спортивных комиссаров возобновить игру, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они приносят общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт", - сказал Чед Вольф, исполняющий обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности.

В конце января администрация запретила въезд в США иностранцам, которые находились в Китае в течение предыдущих 14 дней. Позже администрация ввела аналогичные ограничения для жителей Ирана и многих европейских стран, включая Великобританию.

Американские спортивные лиги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС сейчас приостановлены. Теннисные турниры, которые должны пройти в США летом, частично отменены. Впрочем, самый крупный турнир - Открытый чемпионат США - еще сохраняет шансы пройти по расписанию (24 августа - 13 сентября).