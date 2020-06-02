Уточнены даты проведения первых 8 этапов Гран-при «Формула-1»

Утверждены даты проведения первых восьми этапов чемпионата мира "Формула-1" в 2020 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщили организаторы соревнований.

Сообщается, что официальное решение в связи с другими этапами сезона чемпионата мира будет обнародовано в ближайшие дни. Четыре из восьми гонок, даты проведения которых уточнены, пройдут в двух странах - Австрии и Великобритании.

Расписание гонок "Формулы-1" на сезон-2020 (первые восемь этапов):

Гран-при Австрии - 3-5, 10-12 июля

Гран-при Венгрии - 17-19 июля

Гран-при Великобритании - 31 июля-2 августа, 7-9 августа

Гран-при Испании - 14-16 августа

Гран-при Бельгии - 28-30 августа

Гран-при Италии - 4-6 сентября

Отметим, официальное решение в связи с Гран-при Азербайджана еще не принято.