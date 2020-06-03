https://news.day.az/sport/1240770.html УЕФА присоединился к акции против расизма
УЕФА присоединился к акции против расизма
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял участие в акции против расизма.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В американских городах продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания 25 мая в Миннеаполисе. 2 июня участники акции солидарности публикуют на своих страницах в соцсетях черный фон вместо фото.
"Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
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