https://news.day.az/sport/1242101.html Футболистов и персонал "Галатасарая" проверили на коронавирус
Отмечается, что в клубе нет зараженных инфекцией. Ожидается, что чемпионат Турции возобновится 12 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Футболистов и персонал "Галатасарая" проверили на коронавирус
Стали известны результаты тестов футболистов турецкого "Галатасарая" на коронавирус, передает сайт клуба.
Отмечается, что в клубе нет зараженных инфекцией. Ожидается, что чемпионат Турции возобновится 12 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В турнирной таблице "Галатасарай" занимает третье место, набрав 50 очков.
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