Футболистов и персонал "Галатасарая" проверили на коронавирус

Стали известны результаты тестов футболистов турецкого "Галатасарая" на коронавирус, передает сайт клуба.

Отмечается, что в клубе нет зараженных инфекцией. Ожидается, что чемпионат Турции возобновится 12 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В турнирной таблице "Галатасарай" занимает третье место, набрав 50 очков.