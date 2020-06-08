«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%

"Барселона" продолжает прорабатывать варианты выхода из кризиса в связи с тяжелой экономической ситуацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат. Уточняется, что новые условия включают в себя снижение окладов в последнюю неделю мая на 70% и на 50% - на две первых недели июля.

На текущий момент игрок каталонцев отказываются от снижения зарплат. В конце марта они пошли на сокращение в виде 70% окладов, чтобы помочь клубу.