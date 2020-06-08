https://news.day.az/sport/1242299.html «Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%
«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%
"Барселона" продолжает прорабатывать варианты выхода из кризиса в связи с тяжелой экономической ситуацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат. Уточняется, что новые условия включают в себя снижение окладов в последнюю неделю мая на 70% и на 50% - на две первых недели июля.
На текущий момент игрок каталонцев отказываются от снижения зарплат. В конце марта они пошли на сокращение в виде 70% окладов, чтобы помочь клубу.
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