Шахрияр Мамедъяров выиграл международный турнир в ОАЭ

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров стал победителем международного турнира под названием "Звезды мира онлайн"в Шардже (ОАЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на RussianEmirates, он набрал 7,5 очков в десяти партиях. Призовой фонд турнира составляет US$ 10 тысяч.

В онлайн-турнире также играли Рустам Касымджанов (Узбекистан, бывший чемпион мира), Пентала Харикришна (Индия), Радослав Войташек (Польша), Амин Бассем (Египет) и Салем Салех (ОАЭ).

Турнир World Stars Sharjah Online Chess Championship 2020 прошел с 12 по 13 июня на платформе ICC. Международные соревнования были организованы Культурным и шахматным клубом Шарджи.

"Я рад победе, сегодня я играл намного лучше, чем в первый день турнира. Ранее я никогда не выигрывал онлайн-турниры, поэтому эта победа стала для меня особенной. На протяжении всего турнира я не проиграл ни разу", - сказал Шахрияр Мамедъяров.