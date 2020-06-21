Дортмундская "Боруссия" поднялась на второе место в немецкой Бундеслиге

"Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оба мяча забил Эрлинг Холланд, который отличился на 30-й и 93-й минутах. Благодаря этой победе "Боруссия" обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место "Лейпциг" на шесть очков.

Занимавший четвертое место "Байер" в гостях проиграл "Герте" (0:2), в связи с чем "Лейпциг" благодаря разнице мячей (+43, у "Байера" - +16) практически обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов (1-4 места). Из-за поражения "Байер" уступил четвертое место менхегладбахской "Боруссии", которая в гостях обыграла "Падерборн" (3:1). За тур до финиша "Боруссия" отстает от "Лейпцига" на одно очко.

Ранее "Бавария" за два тура до завершения чемпионата обеспечила себе 29-е чемпионство.