https://news.day.az/sport/1248524.html Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Полузащитник "Крузейро" Энрике попал в ДТП, сообщает Globo Esporte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты. Для спасения пострадавшего было задействовано четыре пожарные машины. Отмечается, что футболист находился в шоковом состоянии и не смог объяснить причины ДТП.
Менеджер футболиста отметил, что Энрике удалось отделаться ссадинами, однако он был госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.
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