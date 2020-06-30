Формула-1. Сироткин будет резервным гонщиком Renault в 2020 году

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды "Формулы-1" Renault в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба французской "конюшни", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Рад вернуться к роли резервного пилота Renault. Я хорошо знаком с командой, с которой провел весь 2019 год", - цитирует российского гонщика официальный сайт Renault.

Напомним, что нынешний сезон "Формулы-1", сокращенный из-за пандемии коронавируса, откроется двумя этапами в Австрии. Первый из них стартует 3 июля, а второй - 10-го.