https://news.day.az/sport/1249346.html Формула-1. Сироткин будет резервным гонщиком Renault в 2020 году
Формула-1. Сироткин будет резервным гонщиком Renault в 2020 году
Российский гонщик Сергей Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды "Формулы-1" Renault в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба французской "конюшни", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Рад вернуться к роли резервного пилота Renault. Я хорошо знаком с командой, с которой провел весь 2019 год", - цитирует российского гонщика официальный сайт Renault.
Напомним, что нынешний сезон "Формулы-1", сокращенный из-за пандемии коронавируса, откроется двумя этапами в Австрии. Первый из них стартует 3 июля, а второй - 10-го.
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