В MLS за два дня до рестарта сезона зафиксирована новая вспышка COVID-19

Американский футбольный клуб "Нэшвилл" сообщил о пяти положительных тестах на коронавирус у своих футболистов. Это произошло за два дня до возобновления сезона в MLS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, один футболист сдал тест дважды и каждый раз они оказывались положительными. Еще четыре игрока ждут результатов повторного тестирования.

Напомним, что на 8 июля намечен старт сезона в футболе Северной Америки. В Орландо должен состояться специальный турнир с характерным названием MLS is back. И только после его проведения планируется рестарт регулярного чемпионата лиги. Он намечен на 11 августа.