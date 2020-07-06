https://news.day.az/sport/1250972.html В MLS за два дня до рестарта сезона зафиксирована новая вспышка COVID-19
В MLS за два дня до рестарта сезона зафиксирована новая вспышка COVID-19
Американский футбольный клуб "Нэшвилл" сообщил о пяти положительных тестах на коронавирус у своих футболистов. Это произошло за два дня до возобновления сезона в MLS.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, один футболист сдал тест дважды и каждый раз они оказывались положительными. Еще четыре игрока ждут результатов повторного тестирования.
Напомним, что на 8 июля намечен старт сезона в футболе Северной Америки. В Орландо должен состояться специальный турнир с характерным названием MLS is back. И только после его проведения планируется рестарт регулярного чемпионата лиги. Он намечен на 11 августа.
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