Емельяненко-младший и Исмаилов подерутся в Сочи

Отечественная лига смешанных единоборств АСА перенесла свой очередной турнир ACA 107 из Москвы в Сочи. Главным событием этого состязания должен стать поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Дата турнира остается прежней - 24 июля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве, - сказано в заявлении промоушена. - Но в связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир со зрителями в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи".