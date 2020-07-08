https://news.day.az/sport/1251742.html Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА
Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА
10 июля состоится заседание Исполнительного комитета АФФА в формате видеоконференции.
Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт ассоциации, в повестку заседания, которое стартует в 15:00, вошли обсуждение кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана и другие вопросы.
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