Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА

10 июля состоится заседание Исполнительного комитета АФФА в формате видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт ассоциации, в повестку заседания, которое стартует в 15:00, вошли обсуждение кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана и другие вопросы.