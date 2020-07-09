Мбаппе получил рейтинг 100 в PES 2020

В режиме My Club футбольного симулятора eFootball PES 2020 продолжается событие, посвященное Евро-2020. С сегодняшнего дня будут доступны специальные карточки сборных Франции, Бельгии и Италии. По 8 игроков из этих команд получили повышение характеристик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт Экспресс, впервые в истории футсимов игрок получил рейтинг 100 OVR. Французский нападающий Кильян Мбаппе на начальном уровне будет имет такие показатели. С течением времени его можно будет прокачать еще больше.