Усман победил Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC

Нигериец Камару Усман одержал победу над американцем Хорхе Масвидалем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 и защитил титул в полусреднем весе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок, прошедший на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

Эта победа стала для Усмана 17-й в карьере. Еще один бой завершился поражением.

Масвидаль потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере. Также в его активе 35 побед.