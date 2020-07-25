Гвардиоле выделят более 300 миллионов евро на усиление "Манчестер Сити"

Английский клуб "Манчестер Сити", уступивший "Ливерпулю" чемпионство в АПЛ, в ближайшее летнее трансферное окно планирует серьезно усилиться. Для этого руководство "горожан" намерено выделить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле около 330 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации Sport.es, "Манчестер Сити" собирается приобрести двух защитников в центр обороны, а также двух атакующих полузащитников. Это необходимо, чтобы на следующий год побороться с "Ливерпулем" за чемпионство.

За тур до окончания нынешнего сезона команда Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков. У досрочного победителя первенства "Ливерпуля" в активе 96 баллов.