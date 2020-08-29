"Ювентус" хочет объединить Роналду и Месси в Турине

Боссы туринского "Ювентуса" вышли на связь с отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе. В Турине прощупывают почву под совершение возможного переманивания аргентинца в "Старую синьору", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает французское издание L'Equipe, руководители "Ювентуса" загорелись созданием атакующего тандема Криштиану Роналду - Лионель Месси. Реакция Месси-старшего на такое предложение остается неизвестным.

Напомним, что Месси намерен покинуть "Барселону". Однако боссы каталонцев не спешат его отпускать и хотят выручить за него полагающиеся по контракту 700 миллионов евро. Основным претендентом на аргентинца считают "Манчестер Сити", наставником которого является Хосеп Гвардиола - хорошо знакомый аргентинцу по совместной работе в "Барсе".

Виды на Месси также имеет "Пари Сен-Жермен" и "Интер". Впрочем, все тот же Хорхе Месси в общении со спортивным директором парижан дал понять, что его сын уже выбрал место для продолжения карьеры. И оно находится в Манчестере.