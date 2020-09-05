Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира Новак Джокович преодолел третий круг Открытого чемпионата США по теннису, в котором он встречался с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.

Встреча завершилась победой серба в трех сетах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Джокович не отдал сопернику ни одного сета - он победил со счетом 6:3, 6:3, 6:1. На корте хард-покрытия теннисисты провели 1 час 45 минут. В следующем раунде трехкратному победителю US Open предстоит сыграть с испанцем Пабло Корреньо-Бустой, занимающим 27 место в мировом рейтинге ATP.

В еще двух матчах мужской сетки соревнований представитель Германии Александр Зверев в четырех сетах обыграл француза Адриана Маннарино (6:7, 6:4, 6:2, 6:2), а хорват Борна Чорич в пятисетовом поединке взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:7, 6:4, 4:6, 7:5, 7:6).