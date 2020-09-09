https://news.day.az/sport/1269118.html Сборная Азербайджана обыграла Кипр в рамках Лиги наций - ФОТО
Сборная Азербайджана обыграла Кипр в рамках Лиги наций - ФОТО
8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона C Лиги наций между сборными Кипра и Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az, сборная Азербайджана сумела добыть победу в непростой борьбе. Единственный гол в матче был забит 29 минуте. В составе нашей сборной отличился капитан Максим Медведев.
Отметим, что это стала первая победа под руководством главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.
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