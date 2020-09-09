Сборная Азербайджана обыграла Кипр в рамках Лиги наций

8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона C Лиги наций между сборными Кипра и Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az, сборная Азербайджана сумела добыть победу в непростой борьбе. Единственный гол в матче был забит 29 минуте. В составе нашей сборной отличился капитан Максим Медведев.

Отметим, что это стала первая победа под руководством главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.