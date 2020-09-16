Турецкий клуб "Галатасарай" отправился в Баку на игру II квалификационного раунда Лиги Европы с "Нефтчи".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в состав "желто-красных", вылетевших в нашу страну чартерным рейсом, наряду с тренерским корпусом и делегацией клуба входят 20 футболистов.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Галатасарай" состоится 17 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.