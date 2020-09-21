https://news.day.az/sport/1272499.html Месси трогательно попрощался с переходящим в «Интер» Видалем
Месси трогательно попрощался с переходящим в «Интер» Видалем
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к полузащитнику Артуро Видалю перед его переходом в миланский "Интер".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, aргентинский футболист заявил, что ему посчастливилось встретится с чилийцем лично в одной команде.
"За два года мы пережили многое, и ты заставлял обращать на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро", - написал Месси в Instagram.
Также нападающий пожелал Видалю всего наилучшего в новом клубе.
"Не сомневаюсь, что наши пути снова пересекутся", - добавил игрок.
Видаль перешел в "Барселону" в 2018 году. Всего он принял участие в 96 матчах, в которых забил 11 мячей.
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