Месси трогательно попрощался с переходящим в «Интер» Видалем

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к полузащитнику Артуро Видалю перед его переходом в миланский "Интер".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, aргентинский футболист заявил, что ему посчастливилось встретится с чилийцем лично в одной команде.

"За два года мы пережили многое, и ты заставлял обращать на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро", - написал Месси в Instagram.

Также нападающий пожелал Видалю всего наилучшего в новом клубе.

"Не сомневаюсь, что наши пути снова пересекутся", - добавил игрок.

Видаль перешел в "Барселону" в 2018 году. Всего он принял участие в 96 матчах, в которых забил 11 мячей.