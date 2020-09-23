Новый Хабиб выбрал следующего соперника

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев выбрал следующего соперника. В Twitter он бросил вызов американцу Стивену Томпсону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Чимаев, получивший прозвище Новый Хабиб, ответил на твит Томпсона, который вызвал на бой англичанина Леона Эдвардса. "Наш бой следующий, погнали! Оставь Леона в покое", - написал швед чеченского происхождения.

21 сентября Чимаев отверг сравнение с Хабибом Нурмагомедовым. Боец заявил, что он, в отличие от россиянина, владеет разнообразной техникой и хочет показывать себя в стойке, а также "нокаутировать людей, душить и размазывать их".

20 сентября Чимаев одержал третью победу в Абсолютном бойцовского чемпионате (UFC) за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд и удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов.

За карьеру в ММА 37-летний Стивен Томпсон провел 20 поединков, одержал 15 побед и потерпел четыре поражения, еще один бой с его участием окончился вничью. 26-летний Хамзат Чимаев - непобежденный боец, всего на его счету девять поединков. В UFC спортсмен выступает с июля 2020-го.