Роналду не вернется в "Реал Мадрид"

Президент футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес прокомментировал возможность возвращения Криштиану Роналду, игравшего за итальянский "Ювентус".

Как передает Day.Az со ссылкой на издание "El Chiringuito", Перес заявил, что Роналду не вернется в королевский клуб.

По словам Переса, об этом говорить нет смысла: "У него контракт с" Ювентусом"", - сказал президент "Реал Мадрида".