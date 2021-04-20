АФФА о создании Европейской суперлиги

АФФА распространила заявление в связи с созданием Европейской суперлиги.

Как сообщает Day.Az, ассоциация отметила, что поддерживает ФИФА и УЕФА в данном вопросе.

В заявлении говорится: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, Профессиональная футбольная лига и клубы Премьер-лиги Азербайджана заявляют о приверженности всем уставам и положениям ФИФА и УЕФА, проведению всех футбольных соревнований в рамках законов, признанных на международном уровне, спортивным принципам в футболе и выражают солидарность с УЕФА в сложившейся ситуации, однозначную поддержку УЕФА. Главными ценностями европейского футбола являются солидарность, честная игра и социальная ответственность и этот процесс успешно продолжается долгие годы. Еще раз заявляем о том, что АФФА решительно осуждает любую деятельность с проявлениями сепаратизма".

Отметим, что 18 апреля английские клубы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси", испанские клубы "Реал", "Барселона", "Атлетико", итальянские клубы "Ювентус", "Милан" и "Интер" подписали соглашение и объявили о создании нового турнира в Европе - Суперлиги.