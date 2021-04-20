УЕФА не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги, в этом сезоне.

По данным ESPN, несмотря на угрозы, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Напомним, что "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити" играют в полуфинале ЛЧ, а "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - в полуфинале ЛЕ.