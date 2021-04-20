https://news.day.az/sport/1335677.html УЕФА не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги
УЕФА не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги
УЕФА не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги, в этом сезоне.
По данным ESPN, несмотря на угрозы, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Напомним, что "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити" играют в полуфинале ЛЧ, а "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - в полуфинале ЛЕ.
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