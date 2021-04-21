Макгрегор захотел купить "Манчестер Юнайтед" после краха Суперлиги

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раздумывает над приобретением английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" после громкого скандала, вызванного внезапным появлением и столь же быстрым крахом европейской Суперлиги.

"Привет, ребят. Я задумываюсь о приобретении "Манчестер Юнайтед". Что думаете по этому поводу?" - задает вопрос боец в своем микроблоге Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аналитик Sky Sports Дэйв Колдуэлл призвал Макгрегора как можно быстрее сделать предложение семье американских бизнесменов Глейзеров.

Последние, по данным СМИ, рассматривают вариант с продажей контрольного пакета акций клуба из Манчестера. Считается, что к подобному исходу привела неудача с проектом Суперлиги, от которой уже начали отказываться клубы-основатели.

Также появилась информация, что председатель правления "Юнайтеда" Эд Вудворд намеревается покинуть свой пост. По данным источников, решение о его уходе было якобы запланированным и прорабатывалось на протяжении последних месяцев.

Ранее стало известно, что все 12 клубов, объявившие о создании Суперлиги, проводят собрание, где обсуждают роспуск турнира.