«Арсенал» дома проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

В первом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" проиграл "Эвертону", передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Эмирейтс" при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в собственные ворота отправил немецкий голкипер "Арсенала" Бернд Лено на 76-й минуте встречи.

После этой победы подопечные Карло Анчелотти набрали 52 очка и закрепились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Канониры" с 46 баллами сохранили за собой девятую позицию.

Следующий матч команда под руководством Микеля Артеты проведет в Испании против "Вильярреала" в рамках полуфинального поединка Лиги Европы сезона-2020/21.

Ливерпульская команда же 1 мая на арене "Гудисон Парк" встретится с бирмингемской "Астон Виллой".