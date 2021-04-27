Установлены обстоятельства смерти Марадоны

Медики установили точное время смерти экс-футболиста Диего Марадоны - во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал TN.

Согласно заключению медицинской комиссии, созванной для расследования причин смерти, Марадона умер с 4.00 до 6.00 25 ноября во время сна. Это идет вразрез с действиями врачей, вызванными к футболисту, а также с показателями свидетелей. Медик, прибывший на место, констатировал смерть в 13.15, до этого Марадону в течение 45 минут пытались реанимировать. Его тело уже было холодным, говорится в заключении.

Кроме того, одна из медсестер Даяна Мадрид, которая проходит по делу, дала ложные показания, будто Марадона просыпался утром.

Комиссия также отметила, что Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Знаменитый футболист страдал от кардиомиопатии, однако его врачи не относились к нему как пациенту с сердечным заболеванием, говорится в сообщении.

Он не следовал какой-либо диете, ему не было сделано предписаний, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья. За футболистом полагалось постоянно наблюдать, однако этого не было сделано - он умер один, отмечает телеканал.

Кроме того, у Марадоны были отеки различных частей тела, он спал три дня подряд.

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. В настоящее время в Аргентине ведется расследование причин смерти футболиста, по делу проходит семь человек.